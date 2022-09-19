Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sokak ortasında araçla takla attı 3. Sayfa Haberleri Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sokak ortasında araçla takla attı Erzurum'da bir araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sokak ortasında takla attı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sokak ortasında araçla takla attı ERZURUM - Erzurum'da bir araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sokak ortasında takla attı. Kazada ölü ve yaralı bulunmazken 3 araç maddi hasar aldı. Kongre caddesinde gerçekleşen kaza 25 ABM 161 plakalı araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Sokak ortasında takla atan araçta ölü veya yaralı bulunmazken kaza sonucu 3 araçta maddi hasar meydana geldi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz Erzurum Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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