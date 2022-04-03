Direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı: 3 yaralı - Haberler

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Direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı: 3 yaralı

Isparta'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü anayoldaki refüje çıktı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü anayoldaki refüje çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta Göltaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ö. kullandığı 32 AAL 674 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle refüje çıktı. Kazada çarpmanın etkisiyle otomobil büyük hasar alırken, otomobilde bulunan Hüseyin Ö., Zekiye Ö. ve Ayşe Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve acil sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi ise kameralara yansıdı. 3 yaralı Hüseyin Ö., Zekiye Ö. ve Ayşe Ö. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Isparta, Polis, 112, 3. Sayfa, Haberler

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