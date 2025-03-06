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Direksiyon başında uyuyakalan sürücüyü korna sesi kurtardı

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Yolda seyir halindeyken direksiyon başında uyuyakalan kamyon şoförünü durumu fark eden sürücü kornaya basarak uyandırdı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Şanlıurfa'da trafikte seyir halinde olan bir vatandaş, önündeki aracın şoförünün direksiyon başında uyuyakaldığını fark ederek kornaya bastı. Sürücü, korna sesiyle uyanarak olası bir facianın eşiğinden döndü.

"ALLAH YARDIM ETMİŞ"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Emniyet şeridinde arıza yapmış araç olsa vay haline", "Allah yardım etmiş", "Bence bu uyku değil toparladığında kenara çekmiyor", "Zor iş şoförlük Allah yardım etsin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Direksiyon başında uyuyakalan sürücüyü korna sesi kurtardı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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