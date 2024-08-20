Direksiyon başında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Orion ışıklar mevkiinde meydana geldi. İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Muhittin Balçın idaresindeki Hollanda plakalı araç, kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan çarptı.

Kaza öncesinde kalp krizi geçirdiği öne sürülen Balçın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Muhittin Balçın, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hollanda'da ikamet eden ve Kahramanmaraş eşrafından olduğu açıklanan Muhittin Balçın'ın ölümü, ailesi, yakınları ve sevenleri hüzne boğdu.