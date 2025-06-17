Direksiyon Başında Fenalaşan Sürücü 4 Araca Çarptı

Direksiyon başında fenalaştı 4 araca çarparak durabildi: O anlar kamerada

BURSA - Orhangazi ilçesinde direksiyon başında fenalaştığı tahmin edilen yaşlı sürücü, kontrolünü kaybettiği aracıyla park halindeki dört araca çarptı. Olayda sürücü ağır yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay, Mustafakemalpaşa Caddesi 4 No'lu aralık üzerinde yaşandı. 91 yaşındaki sürücü İ.Y., 16 CBT 11 plakalı aracı ile seyir halindeyken aniden fenalaştı ve otomobilinin kontrolünü kaybederek sokak içine yöneldi. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen araç, yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı İ.Y., kalp krizi geçirdiği şüphesiyle Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, yaşlı sürücünün sağlık durumunun iyi öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.