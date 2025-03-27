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Diploma İçin Gitti, Denizde Hayatını Kaybetti

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, üniversite diplomasını almak için giden Yunus Emre Öztürk denize düşerek boğuldu. Olayın ardından yapılan otopsi sonrasında cenazesi Kastamonu'da defnedildi.

Diploma almak için gitti, denizde boğularak can verdi

KASTAMONU - Trabzon'un Akçaabat ilçesi denize düşerek hayatını kaybeden genç adamın cenazesi, memleketi Kastamonu'da defnedildi. Gencin, üniversite diplomasını almak için Trabzon'a gittiği öğrenildi.

Olay, 26 Mart'ta Trabzon'un Akçaabat ilçesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde denizde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri tarafından denizden çıkarılan cesedin, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi nüfusuna kayıtlı Yunus Emre Öztürk'e ait olduğu belirlendi.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Öztürk'ün cenazesi Kastamonu'ya getirildi. Esentepe Mahallesi Suluceviz Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından helallik alındı ve Öztürk, aile kabristanında dualarla toprağa verildi.

Genç adamın, üniversite diplomasını almak için Trabzon'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
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