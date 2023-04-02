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Dinlenip tekrar kavga ettiler

Dinlenip tekrar kavga ettiler

3. Sayfa Haberleri

Taksim'de yabancı uyruklu iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Birbirine giren taraflar bir ara kavgayı bırakırken, dinlenip tekrar kavga etmeye başladı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu Taksim'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

BİR ARA DİNLENDİLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca süren kavgada bir ara yorulan taraflar, dinlendikten dakikalar sonra tekrardan kavga etmeye başladı.

ANBEAN KAMERADA

Yaşananlar kameralara yansırken, kavgadan sonra dağılan grubun birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyoğlu Taksim kavga 3. Sayfa Haberler

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