Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Trump mesajı
Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı

Devir teslim öncesi böyle karşıladı! "Evine hoş geldin"
Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı

Biden, Trump'ın hedef alabileceği isimlere 'af' çıkardı
Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

Dini Nikahlı Eşini Bıçakladı, Kayınpederini Vurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta Gökhan Ö., dini nikahlı eşi Melda Ş.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kayınpederi Deniz T.'yi silahla vurdu. Olay sonrası kayıplara karışan Gökhan Ö.'yü yakalama çalışmalarına başlandı.

Önce dini nikahlı eşini bıçakladı, ardından kayınpederini vurdu

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta Gökhan Ö. isimli adam, önce dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı, ardından ise Arnavutköy'de kayınpederini silahla vurarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan babanın durumunun ağır olduğu, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 05.00 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi Novarist isimli sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre Gökhan Ö.isimli bir şahıs,tartışma sonrasında dini nikahlı eşi Melda Ş.'yibıçakla yaraladıktan sonra evden ayrıldı. Gökhan Ö. evden çıktıktan sonra Melda Ş.', polisi arayıp yaraladığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Melda Ş.'nin kapıyı açmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi.Yerde kanlar içerisinde yatan ve birçok yerinde bıçak kesikleri olan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayınpederini silahla vurdu

Dini nikahlı eşini bıçaklayan Gökhan Ö., ardından ise Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ise kayınpederi Deniz T.'ninevine gitti. Damat, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kayınpederini silahla vurdu. Saldırgan otomobil ile olay yerinden kaçarken, yaralı kayınpeder ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli Gökhan Ö.'nün ise 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin şüpheli Gökhan Ö.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Dini Nikahlı Eşini Bıçakladı, Kayınpederini Vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
img

Biden, Trump'ın hedef alabileceği isimlere 'af' çıkardı
img

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
img

Türkiye iade etmişti! İran'da ünlü rapçiye idam cezası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ı tebrik eden Putin'den 'Diyaloğa açığım' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz

Trump'ı tebrik eden Putin'den tansiyonu düşürecek mesaj
İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'ye bir şok daha! Belediye başkanları da gemiyi terk etti
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak
Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.