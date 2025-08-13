Dini Nikahlı Eşine Şiddet Uygulayan Şahıs Tutuklandı

Dini Nikahlı Eşine Şiddet Uygulayan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, dini nikahlı eşini darp eden ve tabancayla ateş açan H.G. tutuklandı. Olayda yaralanan olmamasına rağmen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, sokak ortasında dini nikahlı eşini darp eden ve tabancayla ateş eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Duruşehir Mahallesi Çamburnu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. (25) ile dini nikahlı eşi A.S. (29) arasında tartışma çıktı. H.G., eşini darp edip yere doğru ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı. Aracına binerek kaçan H.G., polis ekiplerince Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de olayda kullandığı 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al

Programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.