Dini Nikahlı Eşine Şiddet Uygulayan Şahıs Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, sokak ortasında dini nikahlı eşini darp eden ve tabancayla ateş eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Duruşehir Mahallesi Çamburnu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. (25) ile dini nikahlı eşi A.S. (29) arasında tartışma çıktı. H.G., eşini darp edip yere doğru ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı. Aracına binerek kaçan H.G., polis ekiplerince Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de olayda kullandığı 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN