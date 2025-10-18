Haberler

Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklanan 42 yaşındaki Şengül B., evden kaçarken yere yığıldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürerken, şüpheli eşi polis tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın, evden kaçıp sokağa çıktığı sırada yere yığıldı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ise yakalandı.

Kocaeli'de edinilen bilgiye göre, Hacıosman Mahallesi'nde ikamet eden S.A. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle dini nikahlı eşi Şengül B. (42) ile tartışmaya başladı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., bıçakla eşinin boğazını kesti. Kadın, can havliyle evden çıkıp caddeye inmeye çalışırken bir anda yere yığıldı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şengül B., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan S.A. ise polis ekiplerinin hızlı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
