Dini Duygularla Dolandırıcılık: 62 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, dini duyguları istismar eden 62 kişi gözaltına alındı. 29 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık yöntemleriyle para talep eden şahıslara yönelik suçlamalar bulunuyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 29 ilde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandıran 62 şüpheli yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden hesaplar ve siteler kurarak kendileri ile iletişime geçen vatandaşların dini duygularını istismar edip dolandıran, akabinde sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul başta olmak üzere toplam 29 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 62 şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 adet pos cihazı, 62 telefon, 73 sim kart, 2 SSD kart, 3 dizüstü bilgisayar, 4 bilgisayar

ve çok sayıda dokümana, görsele ve materyale el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

