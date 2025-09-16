Dini Değerlere Hakaret Nedeniyle Rock Grubu Üyeleri Tutuklandı

Haberler

Dini değerlere hakaret ettikleri iddia edilen rock grubu üyeleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandı.

Şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri tespit edilen rock grubuna Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında grubun üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. isimli şüpheliler emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BİR ALAKAMIZ YOK"

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını ve sadece grupta müzisyenlik yaptıklarını ifade ettiler.

5 şüpheli, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

