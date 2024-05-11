Üye Girişi
Haberler

Dinar Kaymakamı Kemal Duru Trafik Haftası denetimine katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Kemal Duru, ilçede Trafik Haftası dolayısıyla yapılan denetime katıldı. Kaymakam Duru, sürücülere güvenli sürüş ve trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirme yaptı.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Kemal Duru, ilçede Trafik Haftası dolayısıyla polis ve jandarma tarafından sürücülere yönelik yapılan ortak denetime katıldı.

Kaymakam Duru, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri iş birliğinde 4-10 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere yönelik yapılan denetime katıldı. Kaymakam Duru, denetlemede durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara ve sürücüleri güvenli sürüş, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Haftası Kemal Duru trafik Güvenlik Etkinlik Trafik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

 Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü

Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title