Zengin olma hayali kuran define avcıları suçüstü yakalandı - Haberler

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Zengin olma hayali kuran define avcıları suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zengin olma hayali kuran define avcıları suçüstü yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde izinsiz define ararken suçüstü yakalanan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Terke köyünde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Dinamitle define arayan şahıslara suçüstü baskın: 6 gözaltı

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda D.G. (32), M.Z. (35), K.G. (32) ve R.C. (27) kuyu içinde define bulmak için kazı yaparken, H.D. (40) ve N.G. (41) ise gözcülük yaparken yakalandı.

Dinamitle define arayan şahıslara suçüstü baskın: 6 gözaltı

DİNAMİT ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların yakalandığı alanda yapılan aramalarda ise 8 adet dinamit, 1 adet ruhsatsız tabanca ve kazı için kullandıkları çok sayıda alet ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslar Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Jandarma, Tragger, Define, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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