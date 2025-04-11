Din tüccarlığında gelinen son nokta! Yaptığı rezilliği marifetmiş gibi kayda alıp paylaştı
Bir TikTok fenomeninin Kabe'ye sürdüğü tespihleri "Bunlar artık hazine" diyerek toplaması tepki çekti.
Bir TikTok fenomeninin Kabe'ye sürdüğü tespihleri "bunlar artık hazine" diyerek poşete doldurduğu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülere tepki yağarken, kullanıcılar "Kabe'yi ne hale getirdiler", "Yazıklar olsun sizin gibi din tüccarlarına" yorumlarıyla duruma sert tepki gösterdi.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa