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Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız

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Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu için gece yarısı tahliye kararı çıktı. Dilruba'nın annesi tahliyenin kendisine ve avukata bildirilmediği söyleyerek, "Ya başına bir şey gelseydi" sözleriyle tepkini dile getirdi. Aile konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacak.

Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu avukatı ve ailesine haber verilmeden gece saatlerinde tahliye edildi. Kayserilioğlu, bulduğu telefondan ailesine haber verdi.

VATANDAŞTAN CEP TELEFONUN İSTEDİ

Gece saatlerinde tahliye edilen Dilruba cezaevinden çıktıktan sonra evine gitmek için belediye otobüsü bekledi ancak otobüs gelmeyince bir vatandaşın cep telefonunu alıp annesini aradı. Akrabaları cezaevi önüne gelerek Dilruba'yı aldı. Genç kızın avukatına bile haber verilmeden tahliye edilip gece vakti ıssız bir bölgede bırakılması eleştirildi.

TAHLİYESİNE SEVİNEMEDİLER

Yaşanan bu durumdan dolayı Dilruba'nın tahliyesini sevinemediklerini ifade eden anne Aysel Kayserilioğlu, ''Dün akşam saatlerinde tahliye edilmiş kızım. Ama ne benim ne de avukatının bundan haberi yok. Avukatı ya da ailesi aranır. Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler. O saatte bir genç, annesine ya da avukatına haber verilmeden tahliye ediliyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Açıklamasının devamında kızının tanımadığı birinden telefonunu alarak kendini aradığı belirten anne Kayserilioğlu, "Kızımın elinde hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi. 'Annecim sakın ağlama. Beni tahliye ettiler' dedi. Arkadaşları vardı. Onları aradım o şekilde gidip aldılar. Bir genç kız. Ya başına bir iş gelse orada. Tenha bir yer. Orası suçluların olduğu bir yer. Avukatlarıyla görüştük. Bu konuda da bir suç duyurumuz olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kullandığı ifadeler nedeniyle ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama'' ve ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamalarıyla yargılanacak olan Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız tarafından itiraz etmişti. Dilruba,''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan tahliye edilirken, ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan ise tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Dilruba, 3 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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