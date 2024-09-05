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Dilovası'nda motosiklet kazası: Sürücü ve yolcu yaralandı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve yolcu yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan motosikletteki sürücü ve yolcu yola savrularak yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Tavşancıl geçişinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü ve yolcusu, yola savrularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Motosiklet Dilovası 3-sayfa kocaeli Güncel Yaşam

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