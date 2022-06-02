Böyle anne de nine de olmaz olsun! Dilendirilen küçük kızın anlattıkları vicdanları sızlattı - Haberler

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Böyle anne de nine de olmaz olsun! Dilendirilen küçük kızın anlattıkları vicdanları sızlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan şahıslar, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların yanında bulunan çocuk, uzman eşliğinde alınan ifadesinde, annesinin parayı aldıktan sonra tekrar dilendirmeye gönderdiğini söyledi. Daha önceden bu işi bilmediklerini de belirten çocuk, "Bize bu işi ninem öğretti" dedi.

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik yapanlara göz açtırmıyor. Bu çerçevede ekipler, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Dilenen şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

Böyle anne de nine de olmaz olsun! Dilendirilen küçük kızın söyledikleri vicdanları sızlattı

"ANNEN PARAYI ALDIKTAN SONRA YENİDEN DİLENDİRMEYE GÖNDERİYOR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte zabıta karakoluna götürülen çocuk, annesinin dilendikleri parayı aldıktan sonra yeniden dilenmeye gönderdiğini söyledi.

Böyle anne de nine de olmaz olsun! Dilendirilen küçük kızın söyledikleri vicdanları sızlattı

"BİZ BU İŞİ BİLMİYORDUK, NİNEM ÖĞRETTİ"

Düzce'ye Adapazarı'ndan geldiğini kaydeden küçük çocuk, topladıkları paraları cepleri olmadığı için ablalarına verdiklerini söyleyerek, "Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti. Biz temizliği biliyorduk" dedi.

Böyle anne de nine de olmaz olsun! Dilendirilen küçük kızın söyledikleri vicdanları sızlattı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce Belediyesi Zabıta Düzce 3. Sayfa Haberler

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