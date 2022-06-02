Böyle anne de nine de olmaz olsun! Dilendirilen küçük kızın anlattıkları vicdanları sızlattı - Haberler

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik yapanlara göz açtırmıyor. Bu çerçevede ekipler, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Dilenen şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

"ANNEN PARAYI ALDIKTAN SONRA YENİDEN DİLENDİRMEYE GÖNDERİYOR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte zabıta karakoluna götürülen çocuk, annesinin dilendikleri parayı aldıktan sonra yeniden dilenmeye gönderdiğini söyledi.

"BİZ BU İŞİ BİLMİYORDUK, NİNEM ÖĞRETTİ"

Düzce'ye Adapazarı'ndan geldiğini kaydeden küçük çocuk, topladıkları paraları cepleri olmadığı için ablalarına verdiklerini söyleyerek, "Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti. Biz temizliği biliyorduk" dedi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa