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Dilenciler lüks araçlarla "Mesaiye" geldi

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İstanbul Bahçeşehir'de dilencilerin lüks araçlarla bölgeye gelerek dilendiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

İstanbul'un Bahçeşehir semtinde kaydedilen görüntüler, dilencilikle ilgili şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, dilencilerin lüks otomobillerle bölgeye geldiği, araçlarını park ettikten sonra dilenmeye başladıkları görüldü.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, olay büyük tepki topladı. Vatandaşlar, gerçekten yardıma muhtaç insanlarla bu tür sahte dilenciler arasındaki farkın anlaşılması gerektiğini belirterek, yetkililerden bu tür kötüye kullanımlara karşı daha sıkı denetim yapılmasını talep etti.

Dilenciler lüks araçlarla
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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