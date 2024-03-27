Üye Girişi
Haberler

Dilenci para vermeyen kadını bıçakladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde lokantada Serap Güçlü (28), yanına gelen ve para isteğini geri çevirdiği dilenci Hayriye K. (31) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sağ bacağından yaralanan Güçlü hastaneye kaldırıldı, olay yerinden kaçan şüpheli dilenci kadın ise kısa sürede yakalandı. Olay anı lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

PARA VERMEYİNCE BIÇAKLADI

Saat 17.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'nda bulunan bir lokantada yaşanan olayda yanında çocuğuyla birlikte dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, yemek yiyen Serap Güçlü'nün yanına gelerek para istedi. Güçlü'nün para vermeyi reddetmesi üzerine yaşanan tartışma sırasında Hayriye K., yanında bulunan bıçakla masada oturan Güçlü'yü sağ bacağından yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin araya girmesiyle engellenen Hayriye K., olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Serap Güçlü, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Serap K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın Hukuk 3.Sayfa Asayiş Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Volkan Gökmen kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Arıcak Belediye Başkan adayı Volkan Gökmen kaç yaşında, nereli? Yerel seçimlerde kimler oy kullanamaz, kimler oy kullanabilir? 31 Mart Yerel Seçimleri'de oy kullanmama cezası var mı? Mine Savaş kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Ağın Belediye Başkan adayı Mine Savaş kaç yaşında, nereli? Oy kullanmama cezası ne? Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası var mı? Hamdi Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Edirne- Uzunköprü Belediye Başkan adayı Hamdi Yılmaz kaç yaşında, nereli? Alper Gürsoy kimdir? CHP Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Alper Gürsoy Kaç yaşında, nereli? Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir 2019? Asef Zengin kimdir? CHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı Asef Zengin Kaç yaşında, nereli? Abdullah Onur Turan kimdir? Zafer Partisi Edirne- Süloğlu Belediye Başkan adayı Abdullah Onur Turan kaç yaşında, nereli? Engin Belli kimdir? Zafer Partisi Edirne- Meriç Belediye Başkan adayı Engin Belli kaç yaşında, nereli? Ferhat Nurhat kimdir? Zafer Partisi Edirne- Lalapaşa Belediye Başkan adayı Ferhat Nurhat kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksu kimdir? Zafer Partisi Edirne- Keşan Belediye Başkan adayı Mustafa Aksu kaç yaşında, nereli? Ufuk Yaka kimdir? Zafer Partisi Edirne- İpsala Belediye Başkan adayı Ufuk Yaka kaç yaşında, nereli? Gaddar dizisi hangi gün, ne zaman yayınlanıyor? Gaddar konusu ne, oyuncu kadrosu kimler? Erdem Engin kimdir? Zafer Partisi Edirne- Havsa Belediye Başkan adayı Erdem Engin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title