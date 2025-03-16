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Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Kapanış Saatine Uymayanlara Ceza

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Kapanış Saatine Uymayanlara Ceza
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın kapanış saatine uymayan 7 kişiye toplamda 20 bin 671 TL para cezası uygulandı. Jandarma, tespit edilen şahıslara Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın kapanış saatine uymayan 7 kişiye toplamda 20 bin 671 TL para cezası uygulandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parkı Kapı bölgesinde icra edilen devriye esnasında milli park kapanış saatine riayet etmedikleri tespit edilen 7 şahıs tespit edildi. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi kapsamında kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere 20 bin 671 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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