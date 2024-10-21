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Dudak dudağa görüntüleri başlarını ağrıttı: Gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi için karar belli oldu

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Gittikleri gece kulübünde dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu, 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Dilan Polat ve kardeşinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde çekilen görüntülerde haklarında hayasızca hareketler suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Fenomen kardeşler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Tahliye partisi veren ve sahnede dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ TALEP EDİLDİ

İstanbul'da bir eğlence mekanındaki hareketleri nedeniyle haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu, 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Dudak dudağa görüntüleri başlarını ağrıttı: Gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi için karar belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dilan Polat Sıla Doğu istanbul 3-sayfa Magazin Hukuk

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Yorumlar (22)

Selahattin Gurbuz:

Ya şakamısınız milyonlarca kara para akladıkar dukkan kurşunlattlar serbest bıraktınız da kardeşi ile öpüşmesimi sıkıntı oldu tühhh nasıl bır adelet sistemi yaa

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8
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Özgür Yurtseven:

Bunları sınır dışı edin

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9
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Murat Ülger:

Bu adli kontrol şartıyla serbestlik nasıl bir şeyki böyle. Sıkıştıkça joker olarak mı kullanılıyor acaba.

156
5
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Köfteci Jardel:

Milyonlarca dolar kara para aklayan, naylon fatura kesen, paravan şirketler kuran, kripto para ve soğuk cüzdanlar üzerinden mafya parasını aklayan bu kadın ve hocasının dışarıda olması çok net bir hukuk garabetidir.

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3
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Fuat Marik:

Adli kontrol şartını icad edenin

102
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muratemre yılmaz:

Polat'lar inatla çirkeflik,ahlak dısı hareket ediyorlar,hükümetse inanina tutuklamiyor..Ben ve gariban biri olaydı simdiye çoktan cezaevindeydi..

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Sokakların Yargıcı:

Dilan Polat sevişir normaldir

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Ahmet Melih ALEMDAR:

Yemin ederim ki hem bu kadının ismini her duyduğumda yada haberini okuduğumda, bir de adalet sisteminin bu halini gördüğümde midem bulanıyor, mecazi olarak değil, gerçekten midem bulanıyor.

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3
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mustafa emrah koyukan:

demekki birbirlerinden enerci alarak bu kara para aklamalarını yapmışlar.

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Mert Kalyoncu:

Kara Para Aşk dizisinde başrol oynamalı bu kadın.

21
0
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