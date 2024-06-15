Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı

"Kara para aklamak" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" gibi suçlamalarla tutuklu bulunan Dilan Polat, avukatıyla ilgili bir karar aldı. Polat, sosyal medya üzerinden avukatı Hüseyin Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu.