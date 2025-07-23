Dikili'de Kayıp Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Dikili'de Kayıp Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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İzmir'in Dikili ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 85 yaşındaki Mehmet Ayrıldı'yı bulmak için jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışmaları sürdürülüyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan yaşlı adamı bulmak için jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Ayrıldı'dan dünden bu yana haber alınamıyor. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden ayrılan Ayrıldı'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, yaşlı adamın dün sabah saat 05.58'de evinden çıktığı, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, yaşlı adamın en son görüldüğü noktalardan başlayarak çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda jandarma ekiplerine İZAKUT ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor. Kayıp yaşlı adamın bulunması için bölgede yürütülen arama çalışmaları sürdürülüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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