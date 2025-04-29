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Dikili'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dikili'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Nisan gecesi saat 03.00'te Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim), 7 düzensiz göçmeni tespit ederek yakaladı. Sudan, Yemen ve Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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