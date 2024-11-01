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Dikili Açıklarında 53 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dikili Açıklarında 53 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24'ü çocuk toplam 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı ve işlemler için geri gönderme merkezine sevk edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmen, lastik botta yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ekim saat 07.10'da, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 24'ü çocuk 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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