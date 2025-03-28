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Digor'da Silahlı Paylaşım Yapan Şüpheli Yakalandı

Digor'da Silahlı Paylaşım Yapan Şüpheli Yakalandı
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Kars İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinden tabanca paylaşımı yapan bir kişiyi yakaladı. Evinde yapılan aramada silah ve mermiler ele geçirildi.

Digor'da sosyal medyada silahla paylaşım yapan 1 kişi yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca; 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında, 1 kişinin sosyal medya üzerinden tabanca ile paylaşım yaptığı tespit edildi.

Digor İlçesi Sulh Ceza Hakimliği kararının ardından jandarma ekiplerince adresi tespit edilen şüpheli, Digor'da kaldığı evde yakalandı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1tabanca,1av tüfeği,1kelebek bıçak,1 bıçak, 2 tüfek şarjörü ve 23 fişek ele geçirilmiştir Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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