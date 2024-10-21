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Digor'da 'En iyi narkotik polisi anne' Etkinliği Düzenlendi

Digor'da 'En iyi narkotik polisi anne' Etkinliği Düzenlendi
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Digor Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda, Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından annelere yönelik düzenlenen etkinlikte, uyuşturucu maddelerin zararları ve ailelerin alabileceği önlemler konusunda sunumlar yapıldı.

Digor'da "En iyi narkotik polisi anne" etkinliği düzenlendi.

Digor Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, anne ve ailelere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Kaymakam Hasan Musab Okatan anne ve anne adayları katıldı.

Etkinlikte, uyuşturucu maddelerin zararları, gençlerdeki etkileri ve bu konuda ailelerin alabileceği önlemler üzerine sunumlar yapıldı. Narkotik polisleri, interaktif oyunlar ve atölye çalışmaları ile anneleri bilgilendirerek, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek için nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini anlattı.

Etkinliğin sonunda katılımcılara broşürler dağıtıldı ve anne-babalara, çocuklarıyla açık iletişim kurmanın önemi vurgulandı. Digor'da düzenlenen etkinlik, ailelerin uyuşturucu bağımlılığına karşı daha duyarlı hale gelmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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