Didim ve Sultanhisar'da Sıcak Nokta Uygulaması: 404 Şahıs Sorgulandı

Didim ve Sultanhisar'da Sıcak Nokta Uygulaması: 404 Şahıs Sorgulandı
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Aydın'ın Didim ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen sıcak nokta uygulamasında, 404 şahıs ve 101 araç sorgulanarak 70 bin TL idari para cezası kesildi.

Aydın'ın Didim ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen sıcak nokta uygulamasında 404 şahıs ve 101 araç sorgulandı.

İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Didim ve Sultanhisar ilçelerinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri, JASAT ve Trafik Timlerince umuma açık yerlerde şok " Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Faaliyette; 29 umuma açık yer/konaklama tesisi kontrol edildi. 404 şahıs ve 101 araç sorgulandı, 70 bin TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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