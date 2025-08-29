Didim ve Sultanhisar'da Jandarmadan Şok 'Sıcak Nokta' Uygulaması

Aydın'ın Didim ve Sultanhisar ilçelerinde gerçekleştirilen 'Sıcak Nokta' uygulamasında 29 umuma açık yer denetlendi, 404 şahıs sorgulandı ve kural ihlali yapanlara 70 bin TL ceza kesildi.

Aydın'ın Didim ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma ekiplerince 'Sıcak Nokta' uygulaması gerçekleştirildi.

Didim ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıklarınca suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri, JASAT ve Trafik Timlerince umuma açık yerlerde şok 'Sıcak Nokta' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 29 umuma açık yer ve konaklama tesisi kontrol edildi. 404 şahıs ve 101 aracın sorgusu yapılırken, kurallara uymadığı tespit edilen sürücü ve işletmelere 70 bin TL idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerimize devam etmekteyiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

