Didim Festivalinde Yapılan Kontrollerde 6 Aranan Şahıs Yakalandı

Didim Festivalinde Yapılan Kontrollerde 6 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen festival güzergahında yapılan denetimlerde, aranan 6 şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Festivalde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kontroller devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen festival güzergahında yapılan kontrollerde 6 aranan şahıs yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Didim ilçesi Tavşanburnu Tabiat Parkında 24-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen festival güzergahında denetimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede JASAT, Köpek Timi, Asayiş Timleri ve Trafik Timleri ile dört farklı noktada ve 17 devriye ile festivalin ikinci gününde de yol kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde bin 702 şahıs ve 696 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Festival boyunca vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve eğlenmeleri amacıyla denetim ve kontrollerin süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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