Didim'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı. Operasyonda 57,51 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik farklı tarihlerde çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların araçlarında, ikametlerinde ve yapılan üst aramalarında 57,51 gram esrar maddesi, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılırken, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

