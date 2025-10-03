Didim'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı. Operasyonda 57,51 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik farklı tarihlerde çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların araçlarında, ikametlerinde ve yapılan üst aramalarında 57,51 gram esrar maddesi, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılırken, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN