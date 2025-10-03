Didim'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik farklı tarihlerde çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların araçlarında, ikametlerinde ve yapılan üst aramalarında 57,51 gram esrar maddesi, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılırken, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN