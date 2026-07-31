Didim’de uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Temmuz 2026 tarihinde Didim ilçesi mülki sınırları içerisinde, Uyuşturucu İmal ve Ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. D. (E50) isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı