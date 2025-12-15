Didim'de yabancı uyruklu şahsın evinde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda yabancı uyruklu bir şahsın evinde 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında Didim'de yabancı uyruklu J.G. (45) isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 1 kilogram uyuşturucu madde ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN