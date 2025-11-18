Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Aydın'ın Didim ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Dalyan mevkiinde bir aracı durdurdu. Araçta bulunan şahısların üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 500 gram kubar esrar, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - AYDIN