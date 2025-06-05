Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli yakalanırken, 50 gram esrar ve 219 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 1 şüpheli de yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda A.O. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 50 gram sıkıştırılmış esrar maddesi, 219 adet sentetik uyuşturucu madde, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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