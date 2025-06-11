Didim'de Tur Otobüsüne Saldırı: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Didim'de Tur Otobüsüne Saldırı: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde, bir tur otobüsünün önünü keserek camlarını kıran 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, yol verme tartışması sonucu gerçekleşti.

Aydın'ın Didim ilçesinde tur otobüsünün önünü keserek, aracın camlarını kırdığı iddia edilen 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Akbük Mahallesi 1001 Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi'ndeki beş yıldızlı 2 ayrı otelden turistleri alan tur otobüsü seyir halindeyken, yol üzerinde bir araç sürücüsü ile iddiaya göre yol verme yüzünden tartıştı. Otobüs şoförü ile tartışan diğer araç sürücüsü, durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine araç sürücüsünün yakınları üç araçla otobüsü durdurarak, şoförle konuşmak istedi. Şoförün kapıları kilitlemesinden sonra sinirlenen şahıslar otobüsün yolcu kapısının camını kırarak, şoföre sözlü saldırıda bulundu. O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayın ardından jandarma ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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