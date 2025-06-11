Didim'de Tur Otobüsüne Saldırı: 5 Gözaltı

Didim'de Tur Otobüsüne Saldırı: 5 Gözaltı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, yabancı turistleri taşıyan bir tur otobüsüne yapılan saldırının ardından 5 kişi gözaltına alındı. Olayda otobüs şoförü hafif yaralanırken, şüphelilere trafik cezası uygulandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde tur otobüsüne yapılan saldırı olayı ile ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada şüpheli beş şahsın gözaltına alındığı ve haklarında adli ve idari işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "10 Haziran 2025 tarihinde Didim ilçemiz Akbük Mahallesi'nde trafikte yaşanan sözlü tartışma sonrasında yabancı turistleri taşıyan bir tur otobüsünün önü diğer araçta bulunan beş şahıs tarafından kesilmiş, aracın ön camı taşla kırılmış ve tur otobüsü şoförü K.E. hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, tur otobüsünün önünü kesen şahıslar kolluk kuvvetlerimiz tarafından derhal gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli ve idari işlemler devam etmektedir. Olayda tur otobüsünün önünü kesen araç ve sürücülerine 2918 sayılı trafik kanunun ilgili maddeleri uyarınca toplam 11 adet trafik cezası uygulanmış, 61 bin 741 TL idari para cezası kesilmiştir. Suça karışan üç araç ise 15 gün süreyle trafikten men edilerek Didim otoparkına çekilmiştir. Bu tür zorbalıklar ve magandalıklarla kamu düzeninin ve trafik güvenliğinin ve halkın huzurunun bozulmasına ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme asla müsaade edilmeyecektir" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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