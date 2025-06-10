Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı

Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
Haber Videosu

Aydın'ın Didim ilçesinde, tur otobüsünün önünü kesen şahıslar otobüsün camlarını kırıp tartıştıkları şoföre küfürler savurdu. 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, o anlar otobüsteki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tur otobüsünün önünü kesen şahıslar, şoföre küfürler savurup otobüsün camlarını kırdı. Olayla ilgili 4 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Akbük Mahallesi 1001 cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde yer alan beş yıldızlı iki ayrı otelden turistleri alan tur otobüsü seyir halindeyken, yol üzerinde bir araç sürücüsü ile iddiaya göre yol verme yüzünden tartıştı.

TUR OTOBÜSÜNÜN CAMLARINI KIRDILAR

Otobüs sürücüsü ile tartışan diğer araç sürücüsü, durumu kardeşlerine ve akrabalarına bildirdi. Olayı duyan araç sürücüsünün yakınları üç araçla otobüsü durdurarak, şoförle konuşmak istedi. Şoförün kapıları kilitlemesinden sonra sinirlenen iki kişi otobüsün yolcu kapısının camını kırarak, şoföre küfürler savurdu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Şahısların otobüs şoförünü darbettiği öğrenilirken, Akbük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olaya karışan 4 şüpheli ile otobüs şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

İşte soruşturmanın seyrini belirleyecek rapor
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

Trump açık açık tehdit etti: Ayaklanma olursa devreye sokacağım
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
İbrahim Hatipoğlu'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız

Kaleci transferinde müjde: Devler Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

Halk TV'nin patronu için yakalama kararı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'dan taraftarları sevindirecek Osimhen açıklaması

Galatasaray'dan taraftarlarını sevindirecek Osimhen açıklaması
Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor

Galatasaray'dan Kocaeli'ye bir transfer daha
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet

"3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdim"
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme

Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratan gönderme: Bizi farklı kılan bu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.