Didim'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde FIAT TOFAŞ marka araçların karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Hisar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Üçüncü (28) idaresindeki FIAT TOFAŞ marka 45 UA 0616 plakalı araç seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşarak diğer şeride geçti. Diğer şeride geçen araç, karşı şeritten gelen E.G yönetimindeki FIAT marka 09 AFU 911 plakalı araca çarparak yan yattı. Kazada Murat Üçüncü ile yanında yolcu olarak bulunan Ö.B. ile diğer araç sürücüsü E.G. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edilirken, kazada ağır yaralanan sürücü Murat Üçüncü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN