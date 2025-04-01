'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için başvuru yapıldı

Boykot çağrısının ardından harekete geçtiler! Resmi başvuru yapıldı

Didim'de Şiddetli Fırtına Tente Uçurdu, Motosiklet Sürücüsü Saniyelerle Kurtuldu

Didim'de Şiddetli Fırtına Tente Uçurdu, Motosiklet Sürücüsü Saniyelerle Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, bir apartmanın çatısındaki pergola tenteyi yola devirdi. O sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsü, tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına bir apartmanın çatısında bulunan pergola tenteyi uçurup yola devirken, o esnada yoldan geçen motosiklet sürücüsü tentenenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Ege Bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına Didim'de de hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun da zaman zaman şiddetini arttırdığı ilçede Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartmanın çatısındaki pergola tente şiddetli fırtınadan dolayı devrildi. Tentenin düştüğü esnada ise sokaktaki motosikletiyle geçen bir vatandaş ise saniyelerle canını kurtardı. Şahsın motosikletle sokaktan geçmesinin saniyeler sonrasında tente büyük bir gürültü ile sokağa düştü. O anlar bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yaşanan olayda kimsenin burnunun bile kanaması ve herhangi bir hasara neden olmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.