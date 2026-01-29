Haberler

Didim'de ruhsatsız silah operasyonu
Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı aramalar sonucu birçok silah ve mermi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız ateşli silah bulundurdukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonda N.Ç. (59), D.Ç. (62), V.O.Ç. (31), M.Ö. (28), K.S. (65), M.Ç. (42) ve Ö.T.Y. (26) isimli 7 şüpheli yakalandı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan eş zamanlı aramalarda 3 adet tabanca, 5 adet yarı otomatik av tüfeği, 2 adet çift kırma av tüfeği, 165 adet dolu fişek, 15 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı. - AYDIN

