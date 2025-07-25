Didim'de Milyonfest Festivali İçin Jandarma Denetimleri Devam Ediyor
Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Milyonfest festivalinde, vatandaşların güvenliği için jandarma denetimlerini sürdürüyor. Jandarma, festival boyunca denetim ve kontrollerin süreceğini açıkladı.
Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen festivalde vatandaşların güvenliği için jandarma denetimlerini sürdürüyor.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Didim ilçesi Tavşanburnu Tabiat Parkında 24-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan " Milyonfest Didim" festivali kapsamında JASAT, Köpek Timi, Asayiş Timleri ve Trafik Timleri ile dört farklı noktada icra edilen yol kontrol faaliyetinde; 2 bin 100 şahıs ve 650 araç sorgulandı. Festival boyunca vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve eğlenmeleri amacıyla denetim ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa