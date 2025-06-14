Didim'de kuyumcunun hızlı müdahalesi boğulmayı önledi

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Aydın'ın Didim ilçesinde bir esnaf, boğazına fındık kaçan bir vatandaşı Heimlich manevrası ile boğulmaktan kurtardı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, kuyumcunun hızlı hareketi hayati bir tehlikeyi bertaraf etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir esnaf, boğazına fındık kaçan şahsı Heimlich manevrası ile boğulmaktan kurtardı.

Olay, Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen bir vatandaş fındık yediği esnada yediği fındık boğazına kaçtı. Can havliyle kuyumcuya girip yardım isteyen vatandaşın imdadına kuyumcu yetişti. İş yeri sahibi, Heimlich manevrasıyla vatandaşa müdahale ederek boğazına takılan fındığın çıkmasını sağladı. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralar tarafından anbean kaydedilen olayda şahsın boğazına fındığın takılması ve sonrasında iş yeri sahibinin Heimlich manevrası uygulaması yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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