Didim'de kaza: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Didim'de kaza: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Didim'de kaza: 1 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Altınkum Mahallesi Yeşilkent Bölgesi İnönü Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 09 ADG 057 plakalı otomobil, Mehmet Sarı'nın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Sarı ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Mehmet Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Sarı'nın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.Y. ise gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Didim'de kaza: 1 ölü

Didim'de kaza: 1 ölü

Didim'de kaza: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Sarı, Didim, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title