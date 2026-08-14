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Didim'de Jet Ski ile Göçmen Kaçakçılığı: Organizatör Denizde Yakalandı

Didim'de Jet Ski ile Göçmen Kaçakçılığı: Organizatör Denizde Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde düzensiz göçmenleri jet ski ile taşıdığı tespit edilen organizatör, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla denizde yakalandı. Jet ski üzerinde bulunan 2 yabancı uyruklu şahsın sahte pasaport kullandığı belirlendi. Organizatör Ç.K. (45) gözaltına alınırken, yabancı uyruklu 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı ve şahıslar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Operasyonda 1 adet jet skiye el konuldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde düzensiz göçmenleri jet ski ile taşıdığı tespit edilen organizatör, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla denizde yakalandı. Jet ski üzerinde bulunan 2 yabancı uyruklu şahsın ise sahte pasaport kullandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik müşterek çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada, Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'nden düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen jet ski, Taşburun açıklarında durduruldu. Jet ski üzerinde bulunan 2 yabancı uyruklu şahsın sahte pasaport kullandığı tespit edildi. Olayın organizatörü olduğu belirlenen Ç.K. (45) gözaltına alınırken, yabancı uyruklu 2 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. Şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Operasyonda 1 adet jet skiye de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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