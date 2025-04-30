Didim'de İzinsiz Hazine Arazisi Çalışması Engellendi

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde iş makinesi ile izinsiz çalışmayı jandarma engelledi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Didim Akköy Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında iş makinesi ile E.T. adına izinsiz hazine arazisi açıldığı tespit edildi. Şahıslar hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN