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Didim'de İzinsiz Hazine Arazisi Çalışması Engellendi

Didim'de İzinsiz Hazine Arazisi Çalışması Engellendi
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma, izinsiz olarak hazine arazisinde iş makinesiyle yapılan çalışmayı durdurdu. E.T. adına açılan arazi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde iş makinesi ile izinsiz çalışmayı jandarma engelledi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Didim Akköy Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında iş makinesi ile E.T. adına izinsiz hazine arazisi açıldığı tespit edildi. Şahıslar hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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