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Didim'de İHA ile 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de İHA ile 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, insansız hava aracı tarafından tespit edilen 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde insansız hava aracı tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Didim ilçesi açıklarındaki hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 37 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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