Didim'de eski karısını öldüren şahıs tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde eski karısını 15 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerinde Efeler Mahallesi 1381 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Taşkıran (69), 19 yıllık hayat arkadaşı Yeter Zorba (69) ile aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1991 yılında boşandı. Çift ayrıldıktan sonra Yeter Zorba, Almanya'da yaşamayı sürdürdü. Her yıl Türkiye'ye gelen Zorba, bu yıl ülkeye geldiğinde önceki yıllarda olduğu gibi Didim'de yaşayan eski eşi Celal Taşkıran'ın evinde kaldı.

Eski eşini evinde ağırlayan Taşkıran, yıllar önce boşandığı eşiyle oğlunun mezar taşı yüzünden ve ortak malların satılması konusunda tartıştı. Yeter Zorba, iddiaya göre eski kocasına, "Oğlumuz Mehmet öleli bir yıl oldu. Neden halen mezarı taşı yaptırmadın?" diyerek bağırdı. Taşkıran, eski eşinin bu sözleri üzerine öfkeden deliye döndü. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Zorba'yı 15 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz kadın olay yerinde can verirken, Taşkıran kapıyı çekip evden ayrıldı. Taşkıran, yanına gittiği arkadaşına eşini öldürdüğünü söyledi. Arkadaşı durumu polise bildirirken, Taşkıran kendisini almaya gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının, polise verdiği ifadede eski eşini, oğlunun mezar taşı ve mal paylaşımı yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenilirken, Zorba'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan Taşkıran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan Taşkıran, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN