Didim'de Çocukları Kullanarak Müstehcen Yayın Üreten Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü kapsamlı çalışmalar çerçevesinde harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, hakkında 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın Yeni Mahalle'de olduğu tespit edildi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN