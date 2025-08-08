Didim'de Çocukları Kullanarak Müstehcen Yayın Üreten Şahıs Yakalandı

Didim'de Çocukları Kullanarak Müstehcen Yayın Üreten Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde, 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. jandarma operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü kapsamlı çalışmalar çerçevesinde harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, hakkında 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın Yeni Mahalle'de olduğu tespit edildi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.